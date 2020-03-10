МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Минфин России приостановил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на неопределенный срок, заявил журналистам замглавы министерства Владимир Колычев.

Минфин России сообщил во вторник, что приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа на период до стабилизации рыночной ситуации.

"Пока мы отложили на неопределенный срок, будем смотреть на стабильность рынков", — пояснил Колычев.

По его словам, Минфин РФ имеет возможность в стрессовой ситуации продолжительное время не выходить на рынок займов, планирует уточнить параметры программы заимствований на 2020 год после стабилизации цен на нефть и курса рубля.

"В принципе, у нас достаточный запас для того, чтобы какое-то продолжительное время, при очень стрессовой ситуации не выходить на рынок. Это, естественно, не план, мы хотим, чтобы бумаги были ликвидные, но такая возможность есть", — сказал Колычев.

Он напомнил, что Бюджетный кодекс дает Минфину достаточную гибкость в использовании различных источников для финансирования дефицита бюджета: сокращая займы при неблагоприятных условиях на рынке или увеличивая их при благоприятной конъюнктуре.

"Мы можем и в источники финансирования использовать другие статьи, остатки (бюджетных средств – ред.) те же. Они довольно большие — порядка 4 триллионов (рублей – ред.) на начало этого месяца было. Среднегодовые остатки, например по прошлому году, они не опускались ниже чем 2,6 триллиона рублей" — пояснил замминистра.

Говоря о том, насколько может быть сокращена программа заимствований Минфина на текущий год, Колычев заявил, что министерство пока не уточняло свой прогноз. "Надо посмотреть, чтобы они (рынки – ред.) чуть-чуть успокоились, где цена на нефть стабилизируется, исходя из этого будет, соответственно, актуализированный прогноз по курсам, доходам, и это нам позволит пересчитать программу заимствований. Поэтому пока мы не можем точно сказать", — заявил он.

чиновник также сообщил, что приостановка Минфином РФ аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) помогла стабилизировать ситуацию на рынке госдолга.

По его словам, рынок госдолга РФ на фоне волатильности отреагировал ростом кривой доходности порядка 60-80 базисных пунктов. "Но в принципе, это в пределах, может быть, не нормальной волатильности, но о панике рано говорить", — отметил замминистра.

"Мы пока оцениваем, что те меры, которые мы предприняли, в том числе на рынке госбумаг, — мы не выходим сейчас на первичный рынок для того, чтобы не создавать дополнительное давление, они помогли стабилизировать ситуацию, а дальше будем смотреть по ситуации", — добавил Колычев.

Минфин России сообщил во вторник, что приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа на период до стабилизации рыночной ситуации. Минфин России в понедельник сообщил, что в условиях высокой волатильности на финансовых рынках будет принимать решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок.

Сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета — в том числе остатков денежных средств на едином счете федерального бюджета, отметили в Минфине.

Минфин на прошлой неделе не проводил аукционы по размещению ОФЗ. По итогам семи аукционных дней 2020 года Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму 501,3 миллиарда рублей по номиналу. План привлечения на рынке ОФЗ в первом квартале установлен на уровне 600 миллиардов рублей.