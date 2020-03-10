МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник на пике падения терял 1,105 триллиона рублей суммарной капитализации ценных бумаг, входящих в расчет индекса Мосбиржи, к закрытию торгов потери сократились до порядка 854 миллиардов рублей, следует из данных торгов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 8,11%, а суммарная капитализация ценных бумаг, входящих в его расчет, составила почти 9,675 триллиона рублей.

Во вторник в течение дня индекс Мосбиржи падал на 10,5%, до 2435,62 пункта – минимума с января 2019 года, поддержав волну падений мировых фондовых рынков и нефти в понедельник.

По итогам торгов больше всех по показателю рыночной капитализации потеряли акции "Лукойла" (снижение на 734 миллиарда рублей) и "Роснефти" (на 690,2 миллиарда рублей) относительно уровня закрытия торгов в пятницу.