МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник завершили торги снижением в диапазоне 0,3-1,5%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов, британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,27%, до 5960,68 пункта, французский CAC 40 — на 1,51%, до 4636,61 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,46%, до 10476,28 пункта.

В то же время падение итальянского FTSE MIB оказалось сильнее и достигло 3,16%, до 17892,5 пункта.

В ходе торгов вторника инвесторы в некоторой степени отыгрывали потери предыдущей сессии. Накануне обвал цен на нефть повлек за собой распродажи на фондовых рынках. Теперь инвесторы возлагают надежды на скоординированные действия правительств и центральных банков по всему миру, чтобы ослабить последствия вспышки коронавируса.

Внимание инвесторов теперь переходит на заседание Европейского центрального банка в четверг.

Однако опасения вокруг быстро распространяющегося вируса не дают индексам удержаться в "зеленой зоне". Во Франции число заболевших за сутки увеличилось почти на 200 — до 1606 человек, в Германии число заболевших превысило 1100 человек. Число случаев заражения коронавирусом в Британии увеличилось до 373, умерли 6. Власти Италии тем временем объявили карантин по всей территории страны.