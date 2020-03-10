МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Объем торгов акциями на Московской бирже во вторник на фоне повышенной волатильности достиг рекордных 257,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

"Объем торгов акциями достиг рекордного значения – 257,3 миллиарда рублей, объем торгов валютой – 1,8 триллиона рублей, деривативами – 928,3 миллиарда рублей", — сообщила биржа, подводя итоги торгов вторника.

На фоне повышенной волатильности на рынках Московская биржа обеспечила бесперебойную работу всей инфраструктуры. Торгово-клиринговые платформы, системы риск-менеджмента и сайт биржи в течение дня функционировали в штатном режиме.

"Биржа продолжит следить за развитием ситуации на мировых торговых площадках и будет применять все необходимые действия согласно регулированию, правилам и регламентам с целью обеспечения непрерывности проведения торгов при любых рыночных условиях", — говорится в сообщении.