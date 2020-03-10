МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Рубль во вторник вечером отошел от минимальных значений в парах с долларом и евро на фоне роста стоимости нефти после обвала в понедельник, также поддержку рублю оказали словесные интервенции и действия регулятора и Минфина РФ, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.05 мск рос на 3,06 рубля, до 71,63 рубля, курс евро — на 3,35 рубля, до уровня 80,81 рубля.

Утром доллар подскакивал до 72,99 рубля — максимума с марта 2016 года, евро – до 85 рублей – максимума с февраля 2016 года.

РУБЛЬ ПОД ПРЕССОМ

Рубль вечером продолжает падение к доллару и к евро, отыгрывая резко ухудшившуюся в понедельник конъюнктуру мировых рынков в связи с обвалом рынка нефти. В понедельник стоимость нефти марки Brent обрушилась в моменте на 31,5% — до 31,02 доллара за баррель — минимума за четыре года.

В итоге рубль отыграл утром резким обвалом внешний негатив, максимально упав на 4,5 рубля – до 72,99 рубля к доллару и на 7,5 рубля к евро – до 85 рублей.

Тем не менее, рост рынка нефти во вторник не позволил рублю обвалиться до минимальных значений понедельника, которые он показывал на международном валютном рынке. В понедельник на форексе доллар поднимался выше 75 рублей, евро — выше 86 рублей.

Рынок нефти вечером прибавлял в рамках коррекции 10%, до 37,8 доллара за баррель сорта Brent. В течение дня рост "черного золота" превышал 11%.

Сильное ослабление рубля в понедельник на внутреннем рынке дало Банку России необходимую паузу для выработки решений по механизму интервенций на валютном рынке, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. Покупки валюты были приостановлены на 30 дней, с 10 марта начаты "упреждающие" продажи иностранной валюты в связи с падением цен на нефть ниже отсечки по бюджетному правилу, лимит по операциям "валютный своп" по предоставлению долларов был увеличен с 3 миллиардов долларов до 5 миллиардов, напомнил он.

"Порадовал Минфин, еще до торгов объявивший о том, что приступает к продажам валюты для стабилизации курса рубля. Вряд ли регулятор и Минфин будут стремиться вернуть рубль в коридор 62-65 рублей за доллар, но вот незначительная управляемая девальвация на фоне невысокой волатильности – это то, что сейчас действительно нужно и рынкам, и экспортерам, несущим потери от падения цен на нефть", — отмечает Алексей Коренев из "Финама".

Также усиление темпов восстановления российской валюты во вторник произошло на фоне новостей о приостановке Минфином РФ аукционов по размещению ОФЗ.

На этом фоне вечером доллар закрепился под уровнем в 72 рубля, евро торгуется в районе 81 рубля. Рублевая цена нефти упала в район уровня 2,67 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Объем ежедневных продаж валюты Банком России составит порядка 50 миллионов долларов и будет зачтен в счет операций последующих месяцев. Быстрые действия регулятора направлены против панических атак на рынок: согласно бюджетному правилу, Минфин должен был приступить к продаже валюты лишь с апреля. В свою очередь, повышенный лимит по операциям "валютный своп" позволит сгладить экстренную потребность банков в валютной ликвидности без перетока операций на спот-рынок", — сказал Кошелев из Росбанка.

"Действия регулятора по продаже валюты могут придать некоторой уверенности, хотя поиск равновесия будет длительным и, в первую очередь, ориентированным на поиск равновесия в активах. Вероятно, мы увидим весьма широкую амплитуду колебаний в валютных парах в ближайшие пару недель с медианой вблизи 75 рублей против доллара. Однако фундаментальное "равновесие" расположено значительно ниже, и в ближайшие пару кварталов может находиться в интервале 70-72 рублей за доллар даже в условиях более низких цен на нефть", — заключил он.

Пока же риски возобновления падения рынков все еще остаются существенными, оценивает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Ожидаем, что в среду курс рубля будет находиться в широком диапазоне 70-75 рублей за доллар. Основными драйверами формирования курса останутся движения цен на нефтяном рынке, а также общие настроения инвесторов в отношении восприятия вирусных рисков. Внимание участников рынка будет сконцентрировано как на успокаивающих заявлениях властей о готовности к реализации мер поддержки рынков, так и на заявлениях нефтеэкспортеров о планах в отношении изменений объемов своей добычи", — добавил он.