ВАШИНГТОН, 10 мар /ПРАЙМ/. Индексы США на закрытии биржи во вторник оказались в "зелёной зоне" с ростом в диапазоне 3,9-4,7%, это произошло на фоне обещаний правительства США поддержать экономику и общей коррекции рынка, свидетельствуют данные торгов.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что администрация окажет поддержку ряду отраслей, в частности, авиационной и круизной индустриям, несущим потери из-за коронавируса.

По состоянию на 16.01 местного времени (23.01 мск), на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 4,74%, до 24980,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 4,74%, до 8327,313 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,88%, до 2853,23 пункта.