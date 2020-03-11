ВАШИНГТОН, 11 мар /ПРАЙМ/. Соединенные Штаты продлевают до 15 мая срок действия лицензии для американских компаний на работу с китайским оператором Huawei, говорится в постановлении минторга США, опубликованном в федеральном регистре во вторник.

"Сегодня правительство США решило продлить временную генеральную лицензию до 15 мая 2020 года… Правило об окончании действия лицензии пересматривается — дата 1 апреля 2020 удалена и заменяется на дату 15 мая 2020 года", — отмечается там.

В документе уточняется, что сотрудничество с Huawei допускается исключительно в областях, которые не затрагивают сферы национальной безопасности.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.

С мая прошлого года Huawei находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.