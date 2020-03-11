ПЕКИН, 11 мар /ПРАЙМ/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи в среду на открытии торгов показывал слабый рост после коррекционного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

К 9.25 (4.25 мск) основной индекс Hang Seng вырос на 0,27% и составил 25459,96 пункта.

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись достигавшим 3% коррекционным ростом после ощутимого снижения днем ранее.

Во вторник на биржах Азии отмечался коррекционный рост после распродаж днем ранее, достигавший 7%. Такая ситуация была связана с обрушением мировых цен на нефть примерно на 30% после того, как страны ОПЕК+ в пятницу не смогли договориться ни об изменении параметров существующего соглашения, ни о его продлении после марта. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу.