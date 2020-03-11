МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил волатильность по основным индексам на фоне снижающейся стоимости нефти марки Brent: днем индексы Мосбиржи резко меняют направление динамики относительно предыдущего закрытия, следует из данных торгов Московской биржи. Бумаги компаний РФ в основном дорожают в Лондоне, "Магнит" и TCS Group растут на 6%

Индекс Мосбиржи к 11.41 мск рос на 0,18% — до 2503,35 пункта, индекс РТС – на 0,8%, до 1102,9 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,35% — до 37,09 доллара за баррель, при этом ранее терял порядка 1,5%.

В начале торгов индекс Мосбиржи максимально корректировался вверх на 2,3% — до 2555,43 пункта, индекс РТС подскакивал на 3,3% — до 1130,62 пункта. Затем индексы несколько раз меняли направление динамики и уже опускались на 1,6% — до 2460,36 пункта по индексу Мосбиржи и на 1% — до 1083,36 пункта по индексу РТС.

К текущему моменту "тяжеловесы" нефтегазового сектора также показывают разнонаправленную динамику: акции "Газпрома" растут на 0,93%, "Газпром нефти" — снижаются на 0,11%, "Роснефти" — на 1,07%, "Новатэка" — падают на 2,82%, при этом акции "Лукойла" растут на 2,65%, также поднимаются бумаги "Татнефти" (префы – на 1,31%, обыкновенные акции – на 2,47%).