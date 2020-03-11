МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут в среду в среднем на 1-2,7% после решения Банка Англии снизить базовую ставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.49 британский индекс FTSE 100 рос на 1,73%, до 6059,34 пункта, при этом в моменте рост также кратковременно превышал 2%. Французский CAC 40 — на 2,7%, до 4758,9 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,46%, до 10736,42 пункта.

В центре внимания европейских инвесторов оказалось принятое на внеочередном заседании решение Банка Англии снизить базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 0,25%, для того, чтобы смягчить последствия коронавируса для экономики Великобритании. Это первое снижение ставки британским регулятором с августа 2016 года.

"Мы полагаем, что Банк Англии готов к снижению ставки еще до 0,1% на своем запланированном заседании 26 марта, если ситуация ухудшится", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков JP Morgan.

Теперь трейдеры с интересом ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг. Ключевая ставка ЕЦБ на данный момент находится на нулевом уровне, ставка по депозитам — на отметке минус 0,5%. Аналитики прогнозируют, что ставка по депозитам может быть снижена на 0,1 процентного пункта.