МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в среду днем умеренно снижается к доллару и евро, несмотря на падение нефти марки Brent более чем на 3%, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.00 мск среды рос на 15 копеек — до 71,55 рубля, курс евро — на 61 копейку, до 81,11 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,04% — до 36,09 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ ПОСЛЕ ПРОВАЛА

С начала торгов российская валюта оказалась под действием разнонаправленных факторов: нефть с утра предпринимала попытки роста, азиатские площадки и фьючерсы на американские биржевые индексы снижались, доллар снижался на международном валютном рынке.

На этом фоне на старте торгов доллар колебался разнонаправленно у уровней предыдущего закрытия, евро заметно рос — на 60 копеек. Затем волатильность на валютном рынке возросла: доллар в паре с рублем двигался в диапазоне 71,13-71,72 рубля, евро к рублю — в пределах 80,68-81,48 рубля.

"Совместными усилиями финансовых властей (как в виде денежных, так и словесных интервенций) рубль пока удалось удержать от дальнейшего падения. Тем не менее, в среду доллар и евро продолжают дежурить у отметок, где отечественной валюте оказывается явная поддержка (предположительно, 72 по доллару и 82 по евро), так как общее настроение на развивающихся рынках в целом сохраняется неблагоприятным", — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в среду, у правительства и ЦБ достаточно ресурсов для сохранения стабильности в нынешней ситуации. Он также уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.

В понедельник Минфин России сообщил, что в условиях высокой волатильности на финансовых рынках будет принимать решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок.

Также в понедельник Банк России сообщил, что принял решение 30 дней не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

До стабилизации на нефтяном рынке поддержка Центробанка РФ только ограничивает дальнейшее ослабление, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Нефть продолжает лихорадить – во вторник котировки отыграли часть падения, однако давление продолжает усиливаться. Саудовская Аравия продолжает негативные вербальные интервенции – сегодня министерство энергетики страны сообщило о необходимости государственного монополиста Saudi Aramco нарастить добывающие мощности до 13 миллионов баррелей в стуки", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Дальнейшее развитие событий будет во многом зависеть от ситуации с коронавирусом, отмечает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"В частности, улучшение новостного фона по данной тематике могло бы оказать серьезную поддержку рынку нефти, позволив забыть про негатив из-за разрыва сделки ОПЕК+. Однако пока рассчитывать на подобный ход событий не приходится: хотя в Китае официально и отмечается постепенное замедление темпов распространения эпидемии, в Европе и США пик вспышки вируса еще только предстоит пройти, что сохранит тревогу среди инвесторов", — добавляет он.

"Вероятно, пара доллар-рубль в ближайшие дни останется в рамках коридора текущей недели 70,68-72,2. У пары евро-рубль аналогичный диапазон находится в границах 80,13-82,12 рубля. Вероятно, в ближайшие сессии рубль будет по-прежнему реагировать на внешние сигналы, особенно с рыка нефти. Однако действия ЦБ РФ будут сдерживать это влияние", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

Превентивные действия ЦБ позволили стабилизировать курс доллара к рублю ниже 72 рублей за доллар, отмечает начальник Управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков. Превышение данной отметки будет возможным в случае резкого ухудшения настроя внешних рынков, считает он.

"Сейчас, в ситуации внезапного обвала товарных рынков, активные инвестиции в рубль вряд ли возможны, поэтому мы ожидаем консолидацию рынка на текущих уровнях, либо некоторое ослабление рубля в случае новой порции негатива", — добавляет аналитик.