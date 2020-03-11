МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду снижаются на 2-3% в рамках коррекции и на неопределенности вокруг заявлений американского правительства по стимулированию экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.17 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 3,21%, до 24214,92 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,22%, до 8158,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,61%, до 2807,1 пункта.

В ходе предыдущей торговой сессии американские биржи закрылись ростом индексов в диапазоне 3,9-4,7% на фоне обещаний правительства США поддержать экономику и общей коррекции рынка. Однако многие инвесторы скептически отнеслись к заявлениям американского президента Дональда Трампа, поскольку не было озвучено конкретных мер.

Теперь участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит ставки во второй раз в этом месяце на запланированном заседании 17-18 марта.

"Это единственное, что центральные банки могут сделать в условиях кризиса общественного здравоохранения", — сказал агентству Рейтер глобальный стратег и управляющий портфелем в Allianz Global Investors Нил Двейн (Neil Dwane).

Распространение коронавируса также по-прежнему оказывает влияние на настроение рынков. Так, трейдеры обратили внимание на сообщение СМИ о том, что число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 тысячу.