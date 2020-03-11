МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных кастодианов и нерезидентов в НРД в период высокой волатильности рынков — с 6 марта по 10 марта — выросла на 0,14 процентного пункта, до 33,75%, говорится в сообщении НРД.

С начала 2020 года этот показатель вырос на 2,54 процентного пункта.

Наибольший рост продемонстрировали ОФЗ-ПД 26228 с погашением в апреле 2030 года: здесь доля нерезидентов выросла на 4,09 процентного пункта. Наибольшее сокращение – на 0,47 процентного пункта — коснулось ОФЗ-ПД 26207 с погашением в феврале 2027 года.