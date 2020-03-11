МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в среду вечером на фоне роста надежд на стабилизацию экономики благодаря мерам мировых центральных банков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.27 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 0,42%, или на 7 долларов, до 1653,05 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро уменьшается на 0,45%, до 16,878 доллара за унцию.

Инвесторы менее склонны к приобретению надежных активов на фоне роста надежд относительно того, что мировые центробанки примут меры стимулирования экономики. Так, ранее в среду Банк Англии неожиданно понизил базовую ставку на 50 базисных пунктов, до 0,25%.

Завтра состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ключевая ставка ЕЦБ на данный момент находится на нулевом уровне, ставка по депозитам — на отметке минус 0,5%. Аналитики ожидают, что ставка по депозитам может быть снижена на 0,1 процентного пункта.

Кроме того, на следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом регулятор в начале марта на внеплановом заседании уже понизил ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%.