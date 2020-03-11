МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Облигации федерального займа (ОФЗ) в период повышенной волатильности в феврале и марте в основном продавали российские некредитные финансовые организации, а системно значимые банки поддержали рынок, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"С 20 по 28 февраля и в период значительного снижения нефтяных котировок 2-10 марта отмечался рост доходностей на рынке ОФЗ (в среднем по наиболее ликвидным срокам на 31 и 61 базисный пункт соответственно). Кривая доходностей ОФЗ сдвинулась вверх и по итогам 10 марта приблизилась к значениям досанкционного уровня апреля 2018 года", — говорится в обзоре.

"В отличие от прошлых стрессовых периодов, одним из основных источников повышенных нетто-продаж ОФЗ стали операции российских некредитных финансовых организаций. Поддержку рынку ОФЗ оказали системно значимые кредитные организации, они в основном покупали ОФЗ на протяжении всего периода повышенной волатильности", — отмечают в ЦБ.

Нетто-продажи ОФЗ российских НФО в конце февраля и начале марта составили 35,6 и 7,5 миллиарда рублей соответственно. В совокупности за оба периода данные нетто-продажи превысили аналогичный показатель нерезидентов и дочерних иностранных банков – 27,5 и 9,5 миллиарда рублей соответственно. Таким образом, в текущий период волатильности наибольший вклад в рост доходности на рынке ОФЗ внесли локальные, а не иностранные участники.

При этом нерезиденты и дочерние иностранные организации в конце февраля – начале марта продали акций на рынке РФ на 45,8 миллиарда рублей, что выше нетто-продаж в других сегментах российских активов.

"С 20 по 28 февраля нетто-продажи данных категорий участников составили 29,6 миллиарда рублей, за февраль в целом – 67 миллиардов рублей, что является наибольшим значением с начала 2018 года (16,3 на миллиарда рублей продано акций в начале марта). Предыдущие максимумы продаж за последние два года наблюдались в октябре 2018 года и марте 2019 года (27 и 24 миллиарда рублей, соответственно), при этом они были заметно ниже по объему, чем в феврале 2020 года. Основными покупателями на рынке акций выступили СЗКО и НФО (36 и 24 миллиарда соответственно)", — говорится в обзоре.

"Основной объем заявок на продажу (российских активов — ред.) со стороны нерезидентов поступал на рынок акций, что во многом обусловило столь значительное снижение фондового индекса Московской биржи. Выход нерезидентов и дочерних иностранных организаций с российского рынка акций по объему превысил нетто-продажи на других сегментах российских активов, в том числе на рынке ОФЗ", — говорится в обзоре.

Как говорится в обзоре ЦБ, доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД увеличилась с 33,2% на начало февраля до 34,1% на 6 марта текущего года. Между тем, ранее в среду сама НРД сообщила, что доля ОФЗ на счетах иностранных кастодианов и нерезидентов в НРД в период высокой волатильности рынков — с 6 марта по 10 марта — выросла на 0,14 процентного пункта, до 33,75%.

Иностранцы в конце февраля–начале марта купили валюты на внутреннем рынке РФ на 199,4 миллиарда рублей.

"Нерезиденты и дочерние иностранные банки в феврале 2020 года, так же как и в прошлые эпизоды волатильности, покупали иностранную валюту. Данная группа участников за период с 20 по 28 февраля купила иностранной валюты на 164,5 миллиарда рублей (и на 34,9 миллиарда в начале марта соответственно), что сопоставимо с объемом их нетто-покупок за сопоставимый период апреля 2018 года (тогда были введены санкции США против компаний бизнесмена Олега Дерипаски – ред.)", — говорится в обзоре.

При этом в феврале 2020 года валютный рынок продемонстрировал большую устойчивость относительно прошлых эпизодов, поскольку аналогичные нетто-покупки нерезидентов и дочерних иностранных банков привели к меньшему ослаблению рубля, отметили эксперты ЦБ.

"На рынке покупки/продажи иностранной валюты физическими лицами благоприятным фактором стал переход 21 февраля 2020 года от нетто-покупки к нетто-продаже иностранной валюты. Тем самым, операции населения имели контрциклический характер и способствовали ограничению волатильности курса рубля", — говорится в обзоре ЦБ.

При этом регулятор ожидает дальнейшее повышение востребованности рубля за пределами страны.

В материалах ЦБ указывается, что объемы валютных операций с рублем по всем инструментам за пределами РФ в 2019 году превышали объемы на внутреннем российском рынке. Доля таких операций составила 53% и имела в последние годы тенденцию к росту. При этом в сравнении с другими странами доля офшоризации рубля является умеренной.

"По мере повышения роли рубля во внешнеторговых расчетах и роста привлекательности рублевых финансовых инструментов для нерезидентов можно ожидать дальнейшего повышения востребованности рубля на офшорных рынках", — сказано в обзоре ЦБ.

"Таким образом, рост офшоризации рубля отражает общую тенденцию для валют стран ЕМЕ, а также постепенный процесс глобализации мировых валют и усиление экономических связей. Высокая доля офшорных конверсионных оборотов характерна и для валют развитых стран. Увеличение конверсионных оборотов с рублем за пределами страны косвенно отражает развитие экономических связей России, рост значимости российской валюты для международных расчетов и внешней торговли", — указывает ЦБ.

При этом умеренность размеров офшорных оборотов с рублем по отношению к внутреннему рынку свидетельствует о сбалансированности применения рубля как внутри страны, так и за ее пределами в процессе развития российских финансовых рынков и обеспечения экономического роста, отмечается в документах регулятора.