МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США опускаются в среду на 4,5-5% на признании нового коронавируса пандемией, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.12 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 5,04%, до 23756,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 4,42%, до 7975,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 4,65%, до 2748,25 пункта.

Инвесторы следят за ситуацией вокруг распространения коронавируса. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в среду объявил, что распространение нового вируса в мире приобрело характер пандемии.