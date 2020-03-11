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МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США опускаются в среду на 4-5% на признании ситуации с новым коронавирусом пандемией, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.33 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 4,68%, до 23846,51 пункта. Минутами ранее показатель опускался более чем на 5%. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 4,01%, до 8009,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 4,25%, до 2759,75 пункта.

Инвесторы следят за ситуацией вокруг распространения коронавируса. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в среду объявил, что распространение нового вируса в мире приобрело характер пандемии.

На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира. При этом, по данным ВОЗ, скончались почти 4,3 тысячи человек.

На фоне этого участники рынка ожидают, какие меры примет правительство США для стимулирования экономики.

"Вероятно, правительство должно было подумать о стимулах в прошлом месяце. Каждый прошедший день значительно ухудшает экономическое воздействие коронавируса", — сказала агентству Ассошиейтед Пресс старший глобальный рыночный стратег Invesco Кристина Хупер (Kristina Hooper).