МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Рубль усиливает снижение вслед за нефтью на сообщениях о пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.51 мск рос на 1,49 рубля, до 72,89 рубля, курс евро — на 1,7 рубля, до уровня 82,20 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду евро уже поднимался до 82,27 рубля, доллар — до 72,96 рубля.

Цена на нефть марки Brent снижается на 3,8%, до 35,81 доллара за баррель.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4 291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.