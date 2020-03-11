МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Рубль обновляет четырехлетний минимум после сообщений об объявлении Всемирной организации здравоохранения пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.06 мск рос на 1,72 рубля, до 73,12 рубля, курс евро — на 1,91 рубля, до уровня 82,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду евро уже поднимался до 82,44 рубля, доллар — до 73,15 рубля — максимума с марта 2016 года.

Цена на нефть марки Brent снижается на 4%, до 35,73 доллара за баррель.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4 291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.