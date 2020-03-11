Актуализированы рыночные данные, добавлены комментарии аналитиков после четвертого абзаца.

МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Рубль обновляет четырехлетний минимум после сообщений об объявлении Всемирной организации здравоохранения пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.30 мск рос на 1,6 рубля, до 73 рублей, курс евро — на 1,79 рубля, до уровня 82,29 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду евро уже поднимался до 82,50 рубля, доллар — до 73,15 рубля — максимума с марта 2016 года.

Цена на нефть марки Brent снижается на 4%, до 35,73 доллара за баррель.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4 291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.

Новость, вышедшая уже под самый вечер, о том, что ВОЗ официально объявила вспышку коронавируса пандемией, крайне негативна для рынков, считает аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

"Дело в том, что в большинстве деловых контрактов пандемия относится к форс-мажорным обстоятельствам, позволяющим не исполнять условия контракта, или исполнять их в неполном объеме, или существенно менять первоначальные условия контракта. Пока рано подсчитывать масштабы последствий для мировой экономики в целом и для страховых компаний, но то, что в этом мало хорошего — факт. На фоне поступающих негативных новостей вполне можно ожидать заметного увеличения волатильности рубля уже завтра. ЦБ с Минфином придется нелегко в попытках удержать рынок от чрезмерной турбулентности", — сказал он.

Курс доллара в четверг будет формироваться в диапазоне 71,5-74 рубля, оценил Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Весьма болезненными для рубля может стать понижение рынка нефти к отметкам 30 долларов, в случае если инвесторы получат еще больше поводов для того, чтобы ожидать начала ценовых войн на нефтяном рынке в апреле. Аналогичное воздействие в виде масштабного давления на рублевую валюту будет оказывать и бегство инвесторов из риска, в случае начала масштабного исхода иностранных инвесторов из российских долговых бумаг", — добавил эксперт.