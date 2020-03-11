ВАШИНГТОН, 11 мар /ПРАЙМ/. Американские банкиры заверили президента США Дональда Трампа, что речи о финансовом кризисе в связи со вспышкой коронавируса не идет.

"Это не финансовый кризис", — сказал исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат на встрече группы менеджеров банков с Трампом в Белом доме. Слова Корбата передали журналисты пула Трампа.

В свою очередь управляющий директор JPMorgan Chase Гордон Смит заверил, что его банк располагает необходимой устойчивостью, чтобы помочь своим сотрудникам и клиентам. Смит заявил, что JPMorgan Chase за последние 40 дней выдал кредитов на 26 миллиардов долларов.

Кеннет Гриффин из 32-миллиардного хедж-фонда Citaddel похвалил Трампа за намерение снизить налоги в связи с коронавирусом. По его словам, это поможет прежде всего тем американцам, которые испытывают трудности.

В США коронавирусом заболели уже более 1 тысячи человек, не менее 31 умерли.