МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии торгов четверга обвалился вслед за мировыми биржами и нефтью после объявления пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился ниже "круглого" уровня в 2400 пунктов впервые с января 2019 года.

К 10.23 мск индекс Мосбиржи падал на 3,9% — до 2395,69 пункта, индекс РТС — на 5,95%, до 1021,54 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 4,25% — до 34,27 доллара за баррель.

Большинство бумаг нефтегазового сектора РФ на этом фоне падают в пределах 2,7-5,9%. Акции металлургического сектора дешевеют в диапазоне 1,8-10,7%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах.