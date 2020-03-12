События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 марта
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (1кв2020)
|-7,8%
|-17,2% (факт)
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (февраль)
|17%
|29% (факт)
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|-2,1%
|1,4%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)
|0,5%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|216 тыс
|218 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)
|0,5%
|-0,1%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Ставка ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по депозитным средствам (март)
|-0,5%
|-0,5%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,25%
|0,25%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
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|15:45
|EUR
|Еврозона — Решение ЕЦБ по процентной ставке (март)
|0%
|0%
|16:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 06.03)
|570 млрд долл (на 28.02)
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|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|18:00 мск (15:00 лнд, 11:00 NY)
|RUB
|МТС — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|М.Видео — СД (вопрос о дививиденднй политике)
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|RUB
|РусГидро — День инвестора и аналитика /Москва/
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https://1prime.ru/Financial_market/20200312/831061877.html