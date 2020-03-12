МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Волатильность на российском фондовом рынке усиливается, индекс Мосбиржи падал до 5,3%, а "голубых фишек" — акции "Норникеля", "Магнита" и Сбербанка и "Роснефти" — в моменте теряли более 7%, следует из данных торгов Московской биржи.

К 11.15 мск индекс Мосбиржи падал на 4,22% — до 2387,57 пункта (уже падал на 5,3% — до 2361,28 пункта), РТС теряет 6,72%, до 1013,14 пункта.

Акции "Норникеля при этом снижаются на 6,58% (падали на 7,9% — до 18650 рублей), акции "Магнита" – на 7,21% (обваливались на 7,8% — до 2495 рублей). Обыкновенные акции Сбербанка снижаются на 6,06% (уже обваливались на 7,4% — до 180,17 рубля), акции "Роснефти" – на 6,48% (падали на 7,7% — до 290,15 рубля).