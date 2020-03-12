МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Рубль подвергся с утра сильному давлению после объявления пандемии коронавируса, на фоне бегства инвесторов из рисковых активов препятствий для дальнейшего обвала рубля в район 75-80 рублей к доллару нет, кроме продажи валюты Банком России, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" к 11.34 мск рос на 1,65 рубля – до 74,6 рубля. В ходе торгов доллар уже поднимался до 74,34 рубля, следует из данных торгов Московской биржи. Евро дорожает на 1,85 рубля, до 84,0 рубля.

"Главной темой для рынков остается коронавирус и падение цены нефти. ВОЗ объявила глобальную пандемию, а США запретили на месяц полеты из Европы, исключая авиасообщение с Великобританией. На этом фоне нефть заметно просела, а рынки акций испытывают очередной шок. В целом препятствий для движения рубля в диапазон 75-80 нет, кроме продажи валюты Центробанком РФ", — говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Дальнейшее развитие ситуации будет определяться масштабами роста рыночного страха, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"В случае дальнейшего снижения нефтяных цен к отметкам 30 долларов за баррель Brent и начала исхода иностранного капитала из российского долга рублевые рынки, как и курс рубля, могут усилить снижение. На наш взгляд, рубль продолжит демонстрировать склонность к ослаблению и может опуститься ниже отметки 75. Некоторое стабилизирующее воздействие на рублевые активы может оказать усиление мер поддержки со стороны ЦБ РФ", — считает он.

В то же время Кочетков замечает, что на уровнях 75-80 рублей за доллар уже повышается инфляционное влияние слишком слабого рубля, а также создаются риски существенного снижения доходов населения. "Поэтому можно ожидать, что российский регулятор начнет принимать дополнительные меры", — считает он.