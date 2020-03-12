МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС усилил падение и обвалился более чем на 10%, опустившись в район 970 пунктов, вслед за рублем и на распродажах на рынке акций, следует из данных торгов Московской биржи.

К 13.56 мск индекс РТС падает на 10,19% — до 975,52 пункта. Индекс Мосбиржи снижается на 7,07% — до 2316,75 пункта.

Рубль усилил снижение, курс доллара растет уже больше чем на 2 рубля.

Акции нефтегазового сектора РФ падают на 1,56-9,12%, металлургического – на 6,33-18,44%, банковского – на порядка 8%, ритейла – на 7-11%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. После этой новости мировые рынки захлестнула волна панических распродаж.