МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. На фоне новостей о пандемии коронавируса, дальнейшем ограничении поездок и неопределенности на рынке нефти обвал фондовых индексов закономерен, и будет продолжаться дальше, уверены эксперты. Оптимизма в их прогнозах все меньше – текущие значения могут оказаться лишь серединой провала рынков.

Новость о том, что ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией, в очередной раз обрушила биржи – казалось бы, ко всему уже привычные. В среду вечером началась волна панических распродаж – сначала в США, затем в Азии, потом уже в четверг после открытия в минус ушли биржи Европы. Российские бумаги не отставали от общемирового тренда, а индекс РТС днем в четверг рухнул более чем на 10%, пробив отметку 1000 пунктов впервые с июля 2017 года.

На этом фоне рубль обвалился к доллару и евро, доллар поднялся выше 75 рублей впервые с марта 2016 года. Аналитики не видят препятствий к достижению долларом уровня 80 рублей кроме продаж валюты ЦБ РФ. Регулятор, как и обещал, начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила – 10 марта были совершены сделки на 3,6 млрд рублей.

Цены на нефть также упали в среднем на 5,5%, и сейчас находятся чуть выше 30 долларов за баррель, однако эксперты не исключают, что без возобновления сделки ОПЕК+ возможен провал к отметке 20 долларов за баррель.

РОЗОВЫЕ ОЧКИ СНЯТЫ

Негатива добавляют постоянно появляющиеся новости об отмене мероприятий и запрете поездок граждан между странами. Единственной позитивной новостью стали заверения китайских властей о том, что пик эпидемии в стране прошел, но градус паники не снизился. По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, это вполне закономерно.

"Официальное признание пандемии подействовало на рынок как очередной триггер для снижения. Ситуация кардинально не изменилась, однако в последнее время эмоции преобладают над здравым смыслом, и любые новости, связанные с коронавирусом, вызывают панику. Индексы волатильности движутся к максимумам, зафиксированным во время кризиса 2008 года, что говорит о крайнем неприятии риска и негативном настрое участников рынка", — указал заместитель начальника управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин.

По словам инвестстратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, присвоение ситуации с распространением коронавируса статуса пандемии усилило бегство инвесторов от риска, так как это означает, что защитные меры, принимаемые, по сути, в ущерб экономике, в ближайшее время будут усиливаться. Так, практически синхронно с заявлением ВОЗ президент США Дональд Трамп объявил о временном запрете въезда из Европы.

Стабилизация ситуации в КНР не вызывает на рынках особого воодушевления, так как основные опасения сейчас связаны с ростом заболеваемости вне КНР, и кроме того, вторая экономика мира еще остается полупарализованной, добавил он.

Рынки имеют склонность к экстремальным ожиданиям, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Пока глобальная пандемия не была объявлена, существовала надежда на то, что коронавирус где-то остановится. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила в среду, что будет заражено 60-70% населения. ВОЗ также объявила глобальную пандемию, сняв последние розовые очки инвесторов", — отметил он.

Впрочем, рынки могут падать и на фоне ухудшения ситуации с ликвидностью. Затяжное падение может спровоцировать настоящий финансовый кризис. Кроме того, массовые меры против вируса грозят убытками многим компаниям. Соответственно, рынок продолжает искать точку равновесия оценки будущих перспектив. Объявление глобальной пандемии предполагает, что ситуация вряд ли разрешится в течение короткого периода, добавил эксперт.

ОПТИМИЗМА ВСЕ МЕНЬШЕ

Участники торгов опасаются, что деструктивное влияние вирусной проблемы на мировую экономику может оказаться сильным и продолжительным. При сохранении неблагоприятных тенденций с коронавирусом рост мировой экономики в 2020 году может замедлиться до значений, близких к 1%, прогнозирует большинство банков, организаций и рейтинговых агентств.

Прогнозы аналитиков рынка на ближайшую и среднесрочную перспективу пока не радуют. "Пока индекс Мосбиржи протестировал отметку в 2300 пунктов, но из-за падения нефтяных котировок до конца недели может опуститься ниже 2200 пунктов, — прогнозирует начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Иволга Капитал" Иван Марков. — Поддержать котировки может новое соглашение стран-участниц ОПЕК+, а также шаги Центробанка по ужесточению денежно-кредитной политики".

В свою очередь, Кочетков полагает, что рынки входят в "медвежью" фазу и снижением ставок тут не поможешь. В СМИ продолжают подогревать панику, акцентируя внимание лишь на числе заболевших, а не выздоравливающих. Поэтому информационный фон остается негативным, способствуя дальнейшему бегству от риска. Если же будет спровоцирован настоящий финансовый кризис с разорением компаний, то текущие значения могут оказаться лишь серединой провала рынков, полагает он.

По мнению Бахтина, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от динамики распространения пандемии и масштаба принимаемых ограничительных мер в мире. Кроме того, аппетит к покупке риска будет зависеть от того, какое продолжение получит ситуация на рынке нефти, ценовая конъюнктура которого оказалась под колоссальным давлением на фоне разлада между крупнейшими экспортерами сырья.

"В перспективе марта-начала апреля восстановление на рынках представляется нам маловероятным. Не исключены локальные отскоки на отдельных новостях, но в целом, пока вирусный и нефтяной факторы сохраняют потенциал своего деструктивного воздействия, более вероятным видится дальнейшее снижение биржевых индексов, а также развивающихся валют", — заключил он.