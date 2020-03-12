МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Торги на американских биржах возобновлены после остановки на 10 минут, при этом падение основных индексов ускорилось до 8-9%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.57 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 8,64%, до 21518,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 7,58%, до 7349,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7,41%, до 2540,88 пункта.

Остановка торгов произошла спустя примерно пять минут после их открытия, когда индекс DJIA снизился на 7,2%, до 21856,91 пункта, индекс NASDAQ — на 7,03%, до 7393,25 пункта, индекс S&P 500 — на 7,98%, до 2522,7 пункта. Спад случился на фоне решения американского правительства запретить въезд в страну из Европы, свидетельствуют данные торгов.

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта на 30 дней запретят въезд в страну из Европы, кроме Великобритании, так как Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус.