МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Московская биржа обеспечит непрерывность торгов при разных сценариях развития ситуации в связи с распространением коронавируса в РФ, сообщила торговая площадка.

"Московская биржа внимательно следит за развитием ситуации с распространением коронавирусной инфекции и разработала детальный план действий для обеспечения непрерывности работы биржевой инфраструктуры при разных сценариях развития эпидемиологической обстановки в стране", — говорится в сообщении биржи.

Биржа отмечает, что забота о здоровье и безопасности сотрудников, клиентов и партнеров имеет первостепенное значение.

Так, на данный момент Московская биржа ввела ограничения на зарубежные командировки сотрудников. Сотрудники, возвращающиеся из поездок в страны со значительным числом заболевших, в обязательном порядке отправляются на карантин на 14 дней с дистанционной работой. Ограничено число внутренних встреч и переговоров с партнерами в офисах биржи – по возможности встречи проводятся в режиме видеоконференций. Пересматриваются планы проведения семинаров и конференций, отмечается в сообщении.

"Биржа имеет надежные механизмы обеспечения непрерывности бизнеса и работы всей инфраструктуры. Биржевые торги на всех рынках, включая расчеты и клиринг, проводятся в обычном режиме", — говорится в сообщении биржи.