МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Рынок акций РФ усилил падение вслед за рынком нефти, уже торгуется ниже 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи к 16.39 мск падал на 8,2% — до 2290 пунктов, индекс РТС — на 11,8%, до 958 пунктов. Индексы в четверг обновили минимумы, соответственно с декабря 2018 года (2278 пунктов) и с сентября 2016 года (954 пункта).

Нефть дешевеет на 9,1% — до 32,54 доллара за баррель сорта Brent.