МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается более чем на 3% наряду с повсеместными распродажами на мировых фондовых и сырьевых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.49 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,28%, или на 53,7 доллара — до 1588,25 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро опускалась на 4,8% — до 15,97 доллара за унцию.