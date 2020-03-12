МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы ускорили снижение и падают уже более чем на 10% после прошедшего заседания Европейского центрального банка и его решении сохранить ставки на текущем уровне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.45 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 9,47% — до 5319,95 пункта, французский CAC 40 — на 11,24%, до 4091,96 пункта, немецкий DAX — на 10,76%, до 9315,2 пункта.

ЕЦБ в рамках мартовского заседания сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Кроме того, регулятор сохранил ставку по депозитам на уровне минус 0,5%, хотя аналитики ожидали ее снижения на 10 базисных пунктов.

Рынки также обратили внимание на заявления главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что коронавирус будет иметь значительное влияние на экономическую активность в Европе.