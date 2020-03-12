МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границы ценовых коридоров и диапазонов оценки рыночных рисков акций Сбербанка, "Новатэка", "Татнефти" и ВТБ, говорится в сообщениях торговой площадки.

"В соответствии с методикой определения… риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов… 12 марта 2020, 16.45 мск изменены значения нижней границы ценового коридора (до 158,01) и диапазона оценки рыночных рисков (до 134,122 рубля, эквивалентно ставке 31,25%) ценной бумаги SBER", — указывается в сообщении биржи.

Граница ценового коридора акций "Татнефти" понижена до 426,5 рубля, "Новатэка" — до 684,8 рубля, ВТБ — до 0,02958 рубля.

Диапазон оценки рыночных рисков "Татнефти" до 361,96 рубля (эквивалентно ставке 31,25%), "Новатэка" — до 572,58 рубля (37,5%), ВТБ — 0,025105 рубля (31,25%).

Обыкновенные акции Сбербанка к 17.18 мск дешевели на 9,09%, до 176,85 рубля, "Татнефти" — на 9,82%, до 475,4 рубля, ВТБ – на 11,62%, до 3,2 копейки, "Новатэка" — на 10,32%, до 822 рублей.