МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару падает до минимума с октября 2019 года на опасениях за разрастание экономического кризиса из-за коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 19.05 мск курс фунта снижался к доллару до 1,2519 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,282 доллара. Курс доллара к иене рос до 105,63 иены к уровню предыдущего закрытия в 104,53 иены за доллар, курс евро к доллару снижался до 1,1071 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1267 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 1,59%, до 98,04 пункта.

В центре внимания валютных рынков в четверг ввод американским правительством временного запрета на въезд из Европы. Несмотря на то, что запрет не касается Великобритании, инвесторы оценили этот шаг как признак эскалации кризиса.

Аналитики MUFG отмечают, что "агрессивная реакция британских политиков на борьбу с выбросами коронавируса не смогла изменить недавнюю тенденцию к ослаблению фунта".

Участники рынка также отдают предпочтения доллару после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранить процентные ставки, хотя аналитики ожидали снижения ставки по депозитам на 10 базисных пунктов. Объявление ЕЦБ также привело к падению евро.

"ЕЦБ цепляется за соломинку. Возможно, они до сих пор не знают, что делать. Но они чувствуют давление, чтобы хотя бы что-то сделать, потому что любой другой центральный банк снижает процентные ставки или предпринимает другие меры помощи банкам и бизнесу", — сказал агентству Рейтер глава стратегии FX в Exchange Bank of Canada Эрик Брегара (Erik Bregar).