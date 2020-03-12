МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы обрушились в четверг на 11-16,6% после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о сохранении ставок на текущем уровне и введении запрета США на въезд в страну из Европы, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов, британский индекс FTSE 100 уменьшился на 10,93%, до 5234 пунктов, французский CAC 40 — на 12,28%, до 4044,26 пункта, немецкий индекс DAX — на 12,24%, до 9160,7 пункта. Итальянский FTSE MIB обвалился на 16,62% — до 14949,5 пункта, испанский IBEX 35 — на 14,61%, до 6350 пунктов.

Индексы обвалились после того, как ЕЦБ принял решение оставить ставки без изменений. Базовая ставка сохранена на рекордно низком уровне в 0%, а ставка по депозитам на отметке минус 0,5%. При этом аналитики ожидали ее снижения на 10 базисных пунктов.

Кроме того, ЕЦБ ухудшил прогноз по росту ВВП еврозоны на 0,3 п.п., до 0,8% в 2020 году и на 0,1 п.п., до 1,3% в 2021 году.

Давление на котировки также оказало заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США вводят с 13 марта запрет на въезд в страну из Европы, кроме Великобритании, так как Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус.

Трейдеры также обратили внимание на то, что накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.