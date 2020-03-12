МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций обвалился в четверг, практически повторив максимальное за много лет падение "кровавого" вторника по индексам.

Признание ВОЗ распространения коронавируса пандемией и жесткие меры США в отношении европейцев в плане посещения Америки толкнули рынки к очередному обвалу.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов упал на 8,28% — до 2286,40 пункта, индекс РТС — на 11,03%, до 966,40 пункта. В течение дня индексы падали, соответственно, до 2277,58 пункта – минимума с декабря 2018 года, РТС – до 953,64 пункта – минимума с сентября 2016 года.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов "кровавого" вторника упал на 8,11%, индекс РТС – на 13,02%.

РЫНОК ОПЯТЬ ПРОВАЛИЛСЯ

Российский фондовый рынок в четверг остался под тяжелым прессом внешнего негатива. Основным фактором обвала мировых площадок стало объявление Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вспышки COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

На этом фоне крайне негативным фактором для рынков стало решение президента США Дональда Трампа об ограничении на 30 дней доступа в страну прибывающим из Европы. Государственный департамент США рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок за границу.

На этом фоне, а также из-за продолжающейся ценовой войны, рынок нефти в четверг практически вернулся к минимумам за четыре года – немного выше 30 долларов за баррель и терял вечером 8,8% до 32,63 доллара за баррель сорта Brent.

Западноевропейские и американские биржевые индексы вечером падают на 7,5-11,3%.

ТРАНСНЕФТЬ ПОРАДОВАЛА ИНВЕСТОРОВ

В лидерах роста в России в четверг оказались префы "Транснефти" (+2,9%), которые имеют некоторую защиту от падения цены на нефть за счет фиксированных рублевых тарифов компании на транспортировку, отметил Иван Чупин из компании "БКС Брокер". "К тому же "Транснефть" явно выигрывает от роста добычи нефти в нашей стране, который, по всей видимости, состоится при затяжной ценовой войне на рынке нефти", — добавил он.

Компания существенно не зависит от цен на нефть, так как занимается её транспортировкой и получает свои доходы от относительно устойчивых тарифов, соответственно, её будущая прибыль почти не зависит от текущей ситуации на сырьевых рынках, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Подорожали также бумаги "Акрона" (+1,1%) и "М.Видео" (+1%).

Снизились в цене бумаги "Мечела" (-21,1%), "Русала" (-15,7%), ВТБ (-14,4%), "Новатэка" (-12,6%), "Магнита" (-13,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Отсутствие понимания итогового влияния инфекции на мировую экономику не дает инвесторам ценовых ориентиров в широком спектре активов, что не позволяет активизироваться покупателям и не приводит к продолжительному позитивному влиянию со стороны действий ведущих правительств и Центробанков, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Сохраняющаяся высокая волатильность позволяет спекулянтам удерживать рынок в своих руках. Что же касается динамики индекса Мосбиржи, то в ходе сегодняшних торгов он протестировал поддержку на уровне 2300 пунктов. От него "быки" могут попытаться перехватить инициативу и начать волну коррекционного восстановления. Однако даже в этом случае сохраняются высокие риски продолжения негативной динамики и ухода на новые локальные минимумы", — добавил эксперт.

Теперь защитные ограничительные меры, принимаемые уже фактически по всему миру, будут усиливаться во вред экономическому росту, говорит Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"В конце недели ситуация на рынках может остаться напряженной, хотя завтра нельзя исключать и некоторого отскока после волны эмоциональных продаж. Ключевым ориентиром для нашего рынка будет ценовая динамика цен на нефть. В пятницу индекс Мосбиржи может формироваться в пределах широкого диапазона 2270-2380 пунктов", — оценил он.