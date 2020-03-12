МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Рубль вечером на малоликвидном рынке попытался восстановиться и кратковременно выходил в плюс против доллара и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.23 мск рос на 97 копеек до 73,92 рубля, курс евро — на 44 копейки до уровня 82,60 рубля. Чуть ранее, после 20.00 мск, доллар краткосрочно опускался на 4 копейки до дневного минимума 72,91 рубля, евро – на 92 копейки — до 81,34 рубля.