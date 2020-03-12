МЕХИКО, 12 мар — ПРАЙМ. Курс мексиканской валюты на торгах в четверг опустился до исторического минимума, который составил 22,97 мексиканских песо за 1 доллар, торги на фондовой бирже останавливали после обрушения котировок более чем на 7%, однако это не предотвратило дальнейшего снижения.

"Падение к доллару происходит на фоне опасений по поводу воздействия коронавируса COVID-19 на мировую экономику. Мексиканская валюта упала до своего худшего в истории уровня по отношению к доллару США — 22,9785 песо", — говорится в материале издания Economista.

Индекс S&P/BMV IPC в первые полчаса потерял более 7%, после чего биржа на несколько минут останавливала торги. На момент написания текста падение к курсу закрытия среды составляло 9,24%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. После этой новости мировые рынки захлестнула волна панических распродаж.