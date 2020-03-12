МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы почти вдвое замедлили темпы падения после того, как Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка объявил об увеличении "овернайт" выкупа краткосрочных бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов.

Сразу после объявления ФРБ падение индексов замедлилось до 5-6% с 8-9%. При этом по состоянию на 20.45 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 7,92%, до 21688,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 7,%, до 7394,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7,41%, до 2538,25 пункта.

Ранее ФРБ Нью-Йорка объявил о том, что увеличит "овернайт" выкуп краткосрочных бумаг до 500 миллиардов долларов в рамках месячного и трехмесячного РЕПО.

"Трехмесячный и месячный РЕПО на 500 миллиардов долларов будет предлагаться еженедельно до конца месяца", — сообщил регулятор.

Давление на биржи в четверг оказало заявление Дональда Трампа о введение 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса. Запрет вступает в силу 13 марта. На этом фоне американские биржи открылись падением на 7% и были приостановлены на 10 минут. После возобновления торгов индексы продолжили опускаться более чем на 7%.