МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Китая, которые в ходе торгов снижались на 1-2%, закрыли сессию в минусе на 3-5% на опасениях вокруг коронавируса и слабой внутренней статистике, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 3,4% — до 2798,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 4,8%, до 1712,02 пункта.

Помимо сохраняющихся опасений вокруг распространения коронавируса, в понедельник инвесторы обратили внимание на статистику из КНР. Так, промышленное производство в Китае за первые два месяца 2020 года на фоне эпидемии коронавируса упало на 13,5% в годовом выражении, показатель оказался значительно хуже прогнозов аналитиков. Аналитики ожидали хоть и незначительный, но все же рост показателя на 1,5%.