МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов подвержен сильной волатильности и уже терял по основным индексам более 4% — до минимума с июня 2018 года по индексу Мосбиржи и минимума с сентября 2016 года по индексу РТС, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.20 мск понедельника снижался на 2,05% — до 2268,79 пункта, индекс РТС — на 2,52% — до 965,67 пункта.

Рублевый индекс Мосбиржи уже обваливался на 4% — до 2224,08 пункта (это минимум с июня 2018 года), долларовый индекс РТС падал на 4,2% — до 949,94 пункта (минимум с сентября 2016 года).