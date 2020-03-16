МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Заявление FOMC

 

 

 

 
0:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 0,25% 1,25% (факт)
0:20 USD США — Выступление президента США Трампа

 

 

 

 
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (февраль) 5,4% -24,5% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (февраль) 6,9% -13,5% (факт)
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (февраль) 5,7% -13,5% (факт)
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (март) 12,9

 

 
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (январь) 85,6 млрд долл

 

 
Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Магнит — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2019

 

 

 

 

 

 

 RUB РусАгро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Нижнекамскнефтехим — закрытие реестра для участия в ГОСА (07.04.2020) 19,94 (ао, ап) — див-д 2018 9,07 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.04.2020) — див-д 2019