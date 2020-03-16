МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Заявление FOMC
|
|
|0:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|0,25%
|1,25% (факт)
|0:20
|USD
|США — Выступление президента США Трампа
|
|
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (февраль)
|5,4%
|-24,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (февраль)
|6,9%
|-13,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (февраль)
|5,7%
|-13,5% (факт)
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (март)
|12,9
|
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (январь)
|85,6 млрд долл
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Магнит — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2019
|
|
|
|RUB
|РусАгро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
|
|
|
|RUB
|Нижнекамскнефтехим — закрытие реестра для участия в ГОСА (07.04.2020)
|19,94 (ао, ап) — див-д 2018
|9,07 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.04.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200316/831082715.html