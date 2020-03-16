МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" в начале торгов падали более чем на 8% — сильнее рынка, тем не менее, бумаги авиаперевозчика удерживаются выше минимума четверга, когда они обваливались до 67,76 рубля, следует из данных Московской биржи.

К 10.22 мск акции "Аэрофлота" падают на 5,84% — до 69,64 рубля (уже падали на 8,1% — до 68 рублей), при этом индекс Мосбиржи снижается на 2,03%.

Аналитики обращали внимание на приостановку крупнейшей российской авиакомпанией ряда рейсов в Европу, а также в Среднюю Азию на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения.