МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Низколиквидные акции "Мостотреста" подскакивали почти на 70% и обновили максимум с января 2013 года на сообщениях о цене выкупа бумаг у акционеров, не согласных с реорганизацией компании, свидетельствуют данные Московской бирже. Затем акции компании несколько откатились от достигнутых максимумов.

К 10.39 мск акции "Мостотреста" росли на 57,93% — до 188,1 рубля, а ранее в ходе торгов подскакивали на 69,2% — до 201,5 рубля. Объем торгов бумагами составляет почти 136 миллионов рублей. При этом индекс Мосбиржи снижается на 1,3%.

Совет директоров "Мостотреста" определил цену выкупа акций у акционеров, не согласных с реорганизацией компании, в 220,44 рубля за одну ценную бумагу.

В понедельник Московская биржа с 10.11 мск повысила верхнюю границу коридора торгов бумагами "Мостотреста" до 204 рублей и диапазон оценки рыночных рисков до 245,852 рубля (эквивалентно ставке 105%), что дало возможность акциям взлететь до максимума с января 2013 года.

Совет директоров "Мостотреста" решил вынести на внеочередное собрание акционеров вопрос о реорганизации компании в форме выделения из нее акционерного общества "Дороги и Мосты", а также вопрос об избрании совета директоров создаваемого общества. Внеочередное собрание предлагается провести 18 мая, дата закрытия реестра — 24 марта.

Целью реорганизации станет выделение ряда активов группы "Мостотрест" для их последующей интеграции в совместное предприятие с ВЭБом, где у структур Аркадия Ротенберга будет миноритарная доля, комментировал РИА Новости представитель бизнесмена. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" и "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга еще в 2019 году на ПМЭФ договорились создать совместное предприятие — крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства в РФ.