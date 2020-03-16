МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает двигаться вслед за нефтяными котировками и несколько замедлил падение после утреннего обвала, достигавшего 4,2%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.53 мск проседал на 1,31% — до 2286,01 пункта, индекс РТС – на 2,06%, до 971,27 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 5,11% — до 32,12 доллара за баррель.

Ранее в понедельник Brent дешевела на 6,7% — до 31,58 доллара за баррель. На этом фоне российский рынок акций в начале торгов падал более чем на 4%. Индексы Мосбиржи и РТС обновили минимумы с июня 2018 года и сентября 2016 года соответственно.