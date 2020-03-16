МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение к евро, европейская валюта уже закрепляется выше 83 рублей, отечественная валюта также несколько усилила падение к доллару, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 11.11 мск понедельника рос на 2,51 рубля, до 83,24 рубля (уже поднимался до 83,3 рубля), курс доллара рос на 1,84 рубля — до 74,44 рубля (уже поднимался до 74,48 рубля).

На международном валютном рынке форекс европейская валюта растет к доллару на 0,45% — до 1,1192 рубля.