МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник падают на 4-6% на опасениях темпов глобального распространения коронавируса и его влияния на состояние мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Евро закрепляется выше 83 рублей, доллар - 74,4 рубля

По состоянию на 11.11 мск британский индекс FTSE 100 падает на 4,62%, до 5118,2 пунктов, французский CAC 40 — на 4,58%, до 3929,71 пункта, а немецкий DAX — на 5,1%, до 8760,95 пункта. Испанский индекс IBEX 35 падает 4,97% до 6302, итальянский FTSE MIB — на 5,01% до 15149,5 пункта.

Инвесторы продолжают следить за ростом числа зараженных новым коронавирусом по всему миру. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.

Настроения на рынках не улучшили и меры центробанков разных стран по стимуляции экономики. Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, ФРС США и Швейцарский национальный банк приняли скоординированное решение по расширению предоставления ликвидности в рамках своп-линий в долларах США, снизив ставку на свопы на 25 базисных пунктов. В тоже время ЦБ Японии объявил о намерении увеличить объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) до 12 триллионов иен с предыдущего уровня в 6 триллионов иен.