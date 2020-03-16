МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы опустились на 4-6% по итогам торгов понедельника из-за усиления опасений по поводу темпов распространения коронавируса в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 4,13%, до 5144,25 пункта, французский CAC 40 — на 5,75%, до 3881,46 пункта, немецкий индекс DAX сократился на 5,26%, до 8746,25 пункта.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах. Ранее глава ВОЗ заявил, что за пределами Китая уже зафиксировано больше случаев заражения, чем в самой стране. В частности, в Италии насчитывается 24,7 тысячи инфицированных коронавирусом, в Испании — 9,2 тысячи, в Германии — 6,2 тысячи, во Франции — 5,4 тысячи, в Великобритании — 171 человек.

Рост темпов распространения коронавируса в Европе продолжает поддерживать у трейдеров опасения снижения экономических результатов из-за вводимых в разных странах карантинных мер, включая ограничения на передвижение граждан. Так, Еврокомиссия предложила ввести месячное ограничение на поездки в страны ЕС.

И эти ожидания усилились после того, как накануне Федеральная резервная система (ФРС) США снова неожиданно понизила свою учётную ставку — второй раз за месяц. Рыночные игроки воспринимают всю эту экстренность в условиях глобального обвала на мировых фондовых и сырьевых площадках скорее не как надежду на восстановление, а как свидетельство нервозности финансовых властей.