МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в понедельник более чем на 2% по основным индексам, при этом в течение дня эти котировки достигали многомесячных минимумов, а РТС "нащупал дно" на уровнях трёх с половиной летней давности.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 2,14%, до 2266,9 пункта, индекс РТС — на 2,5%, до 966,93 пункта. А в течение дня эти индикаторы падали, соответственно, до 2179,12 пункта – минимума с апреля 2018 года, и до 910,66 пункта – минимума с августа 2016 года.

Это падение находилось в рамках глобальной тенденции избавления от всех финансовых активов, поскольку очередные внезапные действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, снова экстремально смягчившей денежно-кредитную политику, напугали мировые фондовые и товарные рынки, опять толкнув их к многолетним минимумам.

Этот шаг ФРС был воспринят участниками торгов с большой настороженностью, поясняет Александр Бахтин из компании "БКС премьер". Инвесторы увидели в этом действии тревожный сигнал, указывающий на пересмотр в сторону ухудшения оценки масштабов потенциального урона, который пандемия коронавируса способна нанести США и глобальному экономическому росту, рассуждает он.

"Вышедшая статистика в Китае, зафиксировавшая в феврале падение промпроизводства на 13,5%, а инвестиций – на 24,5%, также стала одним из факторов усиления бегства от риска в начале недели", — добавляет эксперт.

РЫНКИ ПОШЛИ ПО МИРУ

Российский фондовый рынок в понедельник опять оказался под тяжелым прессом внешнего негатива. Основным фактором обвала мировых площадок стало решение ФРС, которая, не дожидаясь планового заседания в среду, приняла решение снизить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что намерен дополнительно выкупить с рынка ценные бумаги на 700 миллиардов долларов в ближайшие месяцы, чтобы поддержать стабильность цен и оказать помощь домохозяйствам.

В начале марта ФРС уже принимала решение неожиданно снизить ставку — до 1-1,25% с 1,5-1,75%. Кроме того, тогда же на внеочередном заседании свою ключевую ставку понизил и ЦБ Великобритании — до 0,25%.

Это пугает инвесторов, решивших, что регулятор видит больше рисков, чем сам рынок, и не оставляет себе запаса для дальнейших действий. И вечером основные западноевропейские и американские биржевые индексы падают на 4,5-8,3%.

На этом фоне, а также из-за продолжающейся ценовой войны, рынок нефти в понедельник обновил минимум за четыре года – в районе 29,5 доллара за баррель сорта Brent. Однако вечером котировки также отошли немного вверх, до 30,2 доллара.

"МОСТОТРЕСТ" И "РОСТЕЛЕКОМ" — ОАЗИСЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

На общем негативном фоне подешевели большинство эмитентов, в особенности же снизились в цене акции "Детского мира" (-11,6%), ЛСР (-10,5%), "Полюса" (-9%), Polymetal (-8%), "Аэрофлота" (-7,1%).

В лидерах же роста в России сегодня оказались акции "Мостотреста" (+52%, до 181 рубля), взмывшие на фоне решений совета директоров компании о цене выкупа акций у акционеров, не согласных с реорганизацией компании. Она составит 220,44 рубля за одну ценную бумагу.

Также заметно подорожали бумаги "Ростелекома" (+4,7%) на фоне новостей о том, что операторы связи обсуждают вопрос компенсации своих расходов за обеспечение бесплатного доступа пользователей к "социально значимым" сайтам.

Также к закрытию торгов подорожали акции "Газпрома" (+1,2%), "Новатэка" (+2,3%), "Магнита" (+5,4%), расписки "Ленты" (+1,1%), префы "Транснефти" (+4,3%) и акции "Фосагро" (+2,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Во вторник внимание инвесторов во всем мире продолжит фокусироваться на "вирусном" новостном фоне, а также сигналах со стороны центробанков и нефтеэкспортеров, при этом не исключен небольшой технический отскок после текущей волны панических продаж. Индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах широкого диапазона 2200-2300 пунктов", — оценил Бахтин.

Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2100-2350 пунктов, в свою очередь оценила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Денежно-кредитные меры поддержки пока не способны порадовать рынки, но должны быть благоприятны для них в более среднесрочной перспективе. В текущих условиях корпоративный сектор, вынужденный приостановить активность из-за вируса, скорее ждет прямой поддержки от регуляторов. Рынки по-прежнему неспокойны и в ближайшие дни могут оказаться под шквалом новых продаж, которые может сдержать разве что близость технически важных уровней", — заключила она.