МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) почти поголовным снижением, и лишь расписки "Ленты" подорожали (как и её акции на закончившихся ранее торгах на Московской бирже), свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" сократилась 0,35%, до 7,31 доллара, "Новатэка" — на 1,21%, до 106,3 доллара, "Лукойла" — на 8,13%, до 56,04 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 4,64%, до 4,4 доллара, "Газпром нефти" — на 12,66%, до 17,38 доллара.

Цена расписок "Норникеля" уменьшилась на 5,77%, до 23,04 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 2,15%, до 10,9 доллара, НЛМК — на 6,24%, до 14,28 доллара.

Бумаги ВТБ уменьшились в цене на 6,23%, достигнув 0,81 доллара, Сбербанка — на 4,95%, до 10,27 долларов. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 7,81%, до 13,22 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 5,98%, до 5,98 доллара, стоимость бумаг "Магнита" опустилась на 0,35%, до 7,31 доллара.

Стоимость расписок "Ленты" выросла на 1,93%, до 1,8 доллара.